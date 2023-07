Rom: Hoteliers protestieren gegen Tourismussteuer

„In einer Zeit, in der der Tourismus in Rom nach der schwierigen Pandemiezeit wieder aufblüht, ist es absurd, dass der Stadtrat mit der Erhöhung der Kurtaxe den Fremdenverkehr belastet. Seit einem Jahr ist der Tourismus in Rom wieder in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern und die Wirtschaft zu beleben“, protestierte Giuseppe Roscioli, Präsident des Hotelierverbands Federalberghi.