Loch auf, Loch zu: So arbeiten Millionen-Pleitiers

Und so konnte ein Vermögensberater trotz eigenem Schuldenregulierungsverfahren an einem Wiener Gericht in Kärnten noch viele weitere Gesellschaften gründen, ohne dass dies irgendjemanden störte. Das Ergebnis: Eine ganze Serie an Konkursen beschäftigt die Justiz! Die jüngste Pleitestatistik des Landes wirft doch einige Fragen auf.