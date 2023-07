Ricciardo „Weltklasse“: Fahrerbeben in der F1?

Bahnt sich etwa ein Fahrerbeben in der Formel 1 an? Daniel Ricciardo könnte schon bald als Stammpilot in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren und für AlphaTauri auf Punktejagd gehen. Der 34-jährige Australier sei „ein Weltklasse-Fahrer“, gibt’s nun auch viel Lob von Red-Bull-Teamchef Christian Horner.