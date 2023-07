Herber Rückschlag für den Neuzugang von Rapid

Nach dem Tag der offenen Tür am Samstag gab Trainer Zoki Barisic seinen Spielern am Sonntag frei, ab dem heutigen Montag startet Rapid den Feinschliff für den Cup-Auftakt gegen Regionalligist Donaufeld. Mit dem Highlight Berlin: Am Mittwoch proben die Grün-Weißen bei Champions-League-Teilnehmer Union den Ernstfall. Das aber ohne Neuzugang und Abwehrhüne Nenad Cvetkovic.