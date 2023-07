„Schlafprotest“ gegen „Mahrers Skandalvideo“

Wegen der „Aufregung rund um Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer und seiner Videoaktion auf der Mariahilfer Straße“ hat die Wiener Partei „LINKS“ aus Protest ein „Sleepover“ veranstaltet. Ab Samstag, 23 Uhr, sammelten sich einige Aktivistinnen und Aktivisten an der Ecke Mariahilfer Straße-Zieglergasse, um in der Umgebung zu übernachten, wie es in der Nacht auf Sonntag in einer Aussendung hieß. Am Sonntag, um 6 Uhr, war die Schlafaktion zu Ende.