Porsche auf Fuß geknallt - doch nun jubelt Bachler

Ins zunächst schmerzverzerrte Gesicht schlich sich rasch ein freudestrahlendes Lächeln. „Beim Gehen tut es noch immer weh, zum Glück aber nicht beim Autofahren“, schmunzelte Klaus Bachler nach seinem großartigen Sieg beim fünften Lauf zur GT World Challenge Asia auf der Formel-1-Strecke in Suzuka. Was war passiert? „Beim IMSA-Rennen in Mosport vor einer Woche plumpste der Porsche 911 GT3 (ca. 1450 Kilogramm) beim Boxenstopp auf meinen Fuß, ich hatte wirklich heftige Schmerzen“, erzählt der Steirer. „Daher hab ich auf dem Weg nach Japan beim Zwischenstopp in München ein Röntgen machen lassen, zum Glück war nichts gebrochen. Trotzdem eine ziemlich verrückte Geschichte.“