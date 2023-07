Bademeister wollte Damen „oben ohne“ verbieten

Aufregung in der sogenannten Auster in Graz-Eggenberg: Eine Damenrunde, die seit Jahrzehnten dort „oben ohne“ die Sonne genießt, wurde von einem jungen Bademeister deswegen ermahnt. „Eine Frechheit!“, sagt eine der Betroffenen zur „Krone“. Wie das Bad nun reagiert - und was wo erlaubt ist.