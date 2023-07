Darum bremst die Flugscham Urlaube nicht mehr aus

Norbert Draskovits wirkt wie die Ruhe in Person, aber innerlich laufen seine Systeme auf Multitasking: Zwei in der Abflughalle herumstehende Getränkepackungen hebt der Chef des Linzer Flughafens auf, um sie wegzuwerfen; als er feststellt, dass der Desinfektionsspender vor der Sicherheitskontrolle leer ist, ruft er einen Mitarbeiter an; wenig später greift er wieder zum Telefon, um sich zu erkundigen, welchen Grund es für die Verspätung des Frankfurt-Fluges gibt.