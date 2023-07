300 Tonnen Sand, 10.000 Fans und zwei Topstars!

Neben Clemens Doppler auch Alex Berger dabei

Beach-Legende Clemens Doppler (42) ist mit Partner Tom Kunert am Start, dazu ist Hallenvolleyball-Aushängeschild Alex Berger (34) erstmals dabei! Der seit vielen Jahren in Europas Topligen aktive Ex-Champions-League-Finalist nützt die Pause im Nationalteam, in dem heuer die Arrivierten auslassen und die Jungen zum Zug kommen, für einen Ausflug in den Sand: „Ich genieße diesen Sommer mit meiner Familie und halte mich so fit. Auch weil ich meine Kindheit am Attersee verbracht habe, freue ich mich, dass ich dabei sein kann“, so der Aichkirchener, der den amtierenden Staatsmeister Mathias Seiser an seiner Seite hat.