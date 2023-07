E-Mobilität für Hotels führt zu Millionenpleite

Schuldenberg häufte sich an

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass über 9 Millionen Euro an Verbindlichkeiten bestehen. Im Jahr 2022 soll ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro erwirtschaftet worden sein. Bei Banken haften rund 2,9 Millionen Euro, bei der öffentlichen Hand etwa 1,5 Millionen Euro und bei Lieferanten zirka 1,2 Millionen Euro an Verbindlichkeiten offen aus.