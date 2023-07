Historischer Fan-Ansturm und Comeback des Jahres

Hoffen auf das Top-Duo

Can Keles wird in die Türkei zu Karagümrük verliehen. Ob Spielgestalter Dominik Fitz und Torjäger Haris Tabakovic bleiben, steht in den Sternen. „Unser Weg ist auch interessant, wieso sollten sie nicht bleiben?“ Die schönsten News aus Wien-Favoriten zum Schluss: Muki Huskovic soll heute seine ersten Einsatz-Minuten seit seinem schweren Autounfall im Oktober 2022 absolvieren!