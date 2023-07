Gigantische Windparks haben Sogwirkung auf Miba

Der Trend zu erneuerbaren Energiequellen befeuert die Nachfrage nach Windkraftanlagen. Hier wiederum geht ohne Gleitlager in den Getrieben mittlerweile gar nichts mehr, was wiederum der Miba in die Karten spielt. Um die Nachfrage besser bedienen zu können, bauen die Laakirchener nun sogar ihre Produktion in Asien aus.