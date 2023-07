Bitter! Kranker Thiem muss für Salzburg absagen

„Wir wollen ihn nicht angeschlagen auf den Platz schicken!“

„Nachdem dieses Match (gegen Tsitsipas, Anm.) extrem viel Energie gekostet hat, ist er heute mit Halsweh und Schnupfen aufgewacht“, gab Manager-Bruder Moritz am Donnerstag bekannt. „Deshalb haben wir beschlossen, Salzburg nicht zu spielen. Es wäre zu riskant in Bezug auf die nächsten Turniere“, so Moritz Thiem. „Wir wollen ihn nicht angeschlagen auf den Platz schicken, das macht keinen Sinn.“