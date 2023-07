Dominic Thiem: „Zeigt, dass ich immer noch da bin“

„Dennoch verlasse ich das Turnier mit erhobenem Haupt. Weil dieses Spiel gezeigt hat, dass ich immer noch voll da bin. Und immer noch in der Lage bin, mit den großen Spielern mitzuhalten“, sagte Thiem. „Dieses Gefühl am Platz hatte ich zuletzt nicht immer, das gibt mir Hoffnung für die nächsten Wochen. Es ist der einzige Weg, wie es sein sollte.“ Weiter: „Meine Challenge ist es, dieses Level jede Woche auf den Tisch zu legen.“ Am Donnerstag reist Thiem heim und spielt nächste Woche den Challenger in Salzburg. Wie Landsmann Sebastian Ofner. Der bei erneut wechselnden Bedingungen Jiri Lehecka in drei Sätzen unterlag. „Die Regenpause im ersten Satz, war nicht ideal, danach war ich nicht locker genug“, sagte der Steirer. Der nach der Pause das entscheidende Break im ersten Satz bekam, anschließend nie in die Partie fand: „Es war in Summe leider ein bisschen zu wenig. Solche Tage gehören dazu, gilt es schnell abzuhaken.“