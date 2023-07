Es muss ein Wein sein ...

Wenn’s wirklich zu regnen beginnt, dann bitte rasch Besteck und Weinglas nehmen und ab in den Keller.„ In den Sonnenuntergang haben sich kurz ein paar dunkle Wolken verirrt, die den Wirt und Veranstalter des Abends, Roland Krammer von der Gastwirtschaft Neunläuf, ein wenig nervös machen. Denn in der Kellergasse “Alte Geringen" hier in Ketzelsdorf bei Poysdorf haben es sich rund 100 Gäste schon sehr gemütlich an der langen, festlich weiß gedeckten Tafel gemacht. Gleich dahinter die Weinreben und der Blick auf das Dreiländereck Österreich-Tschechien-Slowakei. So lässt sich das Weinviertel an einem lauen Sommerabend herrlich erleben.