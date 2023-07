So wird man selbst zum Rettungsschwimmer

Am Klopeiner See ist die Schwimmsaison in vollem Gange. Sonntag, 9. Juli um 18 Uhr, beginnt im Campingbad Nord am Klopeiner See, wieder der jährliche Rettungsschwimmkurs der Österreichischen Wasserrettung, Einsatzstelle I/7 Klopein. Der Kurs findet jeweils Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr im Campingbad Nord statt.