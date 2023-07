Hamilton-Zukunft: Nur noch Details sind zu klären

Von offizieller Seite wurde es zwar noch nicht bestätigt, dennoch deutet alles auf einen Verbleib von Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennstall von Mercedes hin. In einer Medienrunde am Donnerstag hatte sich der Brite in Spielberg bereits etwas verplaudert und ganz nebenbei von seiner nächsten Saison im Silberpfeil gesprochen.