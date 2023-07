Sex-Affäre! Neymar muss eine Million Euro zahlen

Vor rund zehn Tagen hat sich Neymar via Instagram für seinen Seitensprung entschuldigt. Doch seine schwangere Freundin Bruna hat das wohl nicht gereicht. Denn laut „Em Off“ haben die beiden offenbar in schöneren Zeiten einen wirklich ungewöhnlichen Fremdgeh-Vertrag miteinander ausgehandelt, in dem festgehalten wurde, dass Neymar sie zwar betrügen darf - allerdings mit Abstrichen!