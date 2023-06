Neymar entschuldigt sich bei schwangerer Freundin

„Bru, ich tue das für dich und deine Familie. Ich rechtfertige das Ungerechtfertigte. Ich hätte es nicht tun müssen. Aber ich brauche dich in UNSEREM Leben. Ich habe gesehen, wie sehr du dem allen ausgesetzt warst, wie sehr du unter all dem gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst. Und ich möchte an deiner Seite sein,“ startet der PSG-Kicker sein Posting.