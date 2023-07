Das Vergessen mit passendem Training einbremsen

Gemeinsam alte Lieder singen, mit Luftballons spielen, sich an Bräuche erinnern: In den Demenzgruppen der MAS Alzheimerhilfe geht es ungezwungen zu. „Niemand muss Angst haben, dass er bei uns geprüft wird“, beruhigt Karin Laschalt, Leiterin der sieben MAS-Demenzservicestellen in Oberösterreich. In rund 100 Gruppen treffen sich wöchentlich an Demenz erkrankte Männer und Frauen. Rund 22.000 Landsleute sind unmittelbar betroffen - fast zwei Drittel Frauen. Bundesweit leiden rund 145.000 Menschen an Demenz, wobei Experten bis 2030 mit einer Verdoppelung der Zahl rechnen!