Was für eine Gaudí

Die Lage am Meer, die Kunst von Antoni Gaudí und Joan Miró und die großen Fußballklubs ziehen Millionen von Touristen an. Konkret besuchten im Vorjahr 27 Millionen Menschen Barcelona. Auch wenn Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt ist, freuen sich die 1,6 Millionen Bewohner nicht immer über den Ansturm. Auch für so manchen Urlauber sind die Massen nicht angenehm. Vor allem wenn man viel von der Kulturstadt sehen will. Dabei lautet die Devise: Planung ist das halbe Leben – hier wohl der halbe Urlaub.