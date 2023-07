Ab 16.30 Uhr LIVE: Wer gewinnt Spielberg-Sprint?

Im Sprint am Red Bull Ring, wo vereinzelte Schauer bei deutlich geringeren Temperaturen als tags zuvor möglich sind, erhalten die besten acht Fahrer Punkte für die WM-Wertung. Der Sieger bekommt acht Zähler, der Achte einen. Für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hatte sich WM-Spitzenreiter Verstappen am Freitag bereits den ersten Startplatz gesichert, vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.