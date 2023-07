„33.000 Karten sind in nur vier Minuten weg“

Wo das Fußball-Fieber die 21-Millionen-Metropole voll erfasst hat. „Es wurden nur 12.000 Abos aufgelegt, der Rest der Karten ist immer in vier Minuten weg“, erzählt Richard Windbichler. Doppelt bitter: Die Stadt-Verantwortlichen lassen das 56.000-Plätze-Stadion nur zu 80 Prozent füllen. Letzte Saison schockte man als Aufsteiger mit Platz fünf die Liga, jetzt wurde mit dem 3:0 bei Shenzen, dem 27. Ligaspiel ohne Niederlage, ein China-Rekord aufgestellt, fehlt nur ein Zähler auf Platz zwei. „Wir haben nicht die besten Legionäre, nicht die besten Chinesen - aber Teamgefüge und Charakter der Spieler zeichnen uns aus“, sagt Ex-Austrianer Windbichler, der den Abwehrboss gibt. In der ersten längeren Ligapause ging sich zuletzt ein Trip nach Thailand aus, dazu ein Besuch im Restaurant Edelweiss in Chengdu - mit Stelze und Schnitzel. Jetzt warten bis 28. August elf Spiele: „Viele davon auswärts. Da heißt es Kopf runter, Tunnelblick, funktionieren wie ein Roboter“, weiß der 32-Jährige, der sich in China extrem wohlfühlt. Und bei den Fans sehr gut ankommt: „Als blonder Legionär fällst du einfach auf, dazu passen die Leistungen, bin ich auch viel in der Stadt unterwegs, erforsche Land und Leute.“