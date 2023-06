„Eine Farce!“ Marko tobt nach Spielberg-Qualifying

„Was für ein verdammter Witz mit der Streckenbegrenzung“, richtete Perez aus, nachdem er von der Streichung seiner Zeiten in der Box erfahren hatte. Der Mexikaner muss am Sonntag vom 15 Platz starten. Doch nicht nur dem Red-Bull-Mann wurde die strikte Regelauslegung von Rennleiter Niels Wittich zum Verhängnis. Beim halben Feld setzte der Deutsche den Rotstift an, auch George Russell verlor dadurch seine Startberechtigung in Q3 und rutschte auf den elften Platz.