Spielberg: Viel Sonne, aber wechselhaftes Wetter

Dem Meteorologen Christian Pehsl zufolge wird der Donnerstag der schönste Tag: Tagsüber wird es bis zu 26 Grad Celsius warm und Wolken dürften keine zu sehen sein. Wegen einer klaren Nacht wird es aber in der Früh mit sieben bis acht Grad Celsius für die Camper recht frisch sein. Der Freitag könnte ähnlich warm wie der Donnerstag werden, doch am Nachmittag dürften erste Regenschauer und Gewitter heranziehen. Das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag könnte daher nass werden.