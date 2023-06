Red Bull Ring putzt sich für Spektakel fein heraus

Die Ruhe vor dem großen Ansturm! Hunderttausende Fans werden am Wochenende wieder am Red Bull Ring erwartet, werden erneut für ein großes Formel-1-Spektakel der Extraklasse sorgen. Die „Krone“ schaute sich schon am Montag vor Ort in Spielberg die Aufbauarbeiten an, spazierte übers Gelände. Bereits auf der Einfahrt wird jedoch haargenau kontrolliert, wer rein darf und wer nicht. Aber dort, wo ab Freitag die Motoren dröhnen, ist aktuell lediglich der Lärm von Hämmern und Bohrern zu hören.