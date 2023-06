Spielberg wird beim Großen Preis zu Hollywood

Die „Krone“ fragte beim Veranstalter nach: „Wissen wir nicht, die Superstars werden von der Formel 1 oder von den Rennställen eingeladen.“ Fix: Es wird in jedem Fall ein Schaulaufen der Promis geben. Die Liste der VIPs, die in der Vergangenheit bereits durch den Paddock am Ring gewandert sind, ist lang: Angefangen bei „Star Wars“-Macher George Lucas, Star-Koch Gordon Ramsay, genauso wie Hollywood-Ikone Michael Douglas, schon Ende der Neunziger Gast am A1-Ring. Dazu die Schauspieler Milo Ventimiglia, Kristen Bell oder die Tarantino-Leinwandhelden Michael Madsen und Michael Fassbender. So wird der „Holiday-Grand-Prix“ zum „Hollywood-Grand-Prix“.