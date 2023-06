So steht es in Österreich um die Netzneutralität

Der 7. Netzneutralitätsbericht der Regulierungsbehörde RTR zur Offenheit des Internets sieht ein Ende des klassischen Zero-Rating in Österreich. „Langfristig wird dadurch der freie Zugang zum offenen Internet und die digitale Demokratie gestärkt und in weiterer Folge Innovationskraft und Produktvielfalt im Internet-Ökosystem weiter gefördert“, so RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer.