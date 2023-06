Zu viel Licht in der Nacht macht uns krank!

Was kann gegen Lichtverschmutzung getan werden?

Nächtliche Beleuchtungssperren, etwa bei Sehenswürdigkeiten, wären den Forschern zufolge ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch zu Hause kann jeder vorbeugen, indem man in Räumen auf bernsteinfarbene, warmweiße statt blauhaltige Lichtquellen setzt, sein Schlafzimmer gut abdunkelt und Geräte nicht im Stand-by-Modus belässt.