Obwohl die Anzahl der Patienten kontinuierlich steigt, bleiben immer mehr Kassenarztstellen in Österreich unbesetzt. In der unmittelbaren Nähe vieler Menschen in Österreich gibt es keinen Hausarzt mehr. Zusätzlich müssen Patienten oft mehrere Monate auf einen Termin beim Kassenarzt warten, was viele nicht hinnehmen wollen. Können Sie sich einen Wahlarzt leisten? Betrifft Sie der Ärztemangel? Wenn ja, wie? Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen in den Kommentaren, wir sind gespannt!