Lokale, über die man spricht: Food’amour

Bouchra Maani macht dabei reichlich von ihrem gemischten kulturellen Erbe Gebrauch. Ihre französische Seite äußert sich in den Croissants und der Apfeltarte in der Vitrine sowie in einer üppigen Quiche Lorraine (6,80 €). Wirklich hinreißend geraten aber die marokkanisch inspirierten Gerichte: Weißbrotweckerln werden zum Beispiel mit gezupftem Zitronenhuhn gefüllt (Rhobz maamar, 7,90 €) oder aber mit faschiertem Rind und Kräutern (Rhobz kefta, 7,90 €). Und die Bricks (5,50 €) sollte man auf keinen Fall versäumen: Kleine Röllchen aus knusprigem Teig umhüllen einerseits Schafkäse und Honig und andererseits eine maghrebinische Rindfleischmischung, die nach Ras-el-Hanout, Kurkuma, Bockshornklee, Koriander, Muskatnuss und vermutlich noch ein Dutzend anderen Gewürzen duftet. Und klar, Tee aus frischer Minze gibt’s auch (3,90 €).