Trotz Mega-Krise: „Pleiten-Hansi“ ist Gagen-Kaiser

„Die ganzen zwei Wochen waren nichts. Es ist eine Situation, wie ich sie noch nie erlebt habe“, hat der nächste Flop-Lehrgang (Ukraine 3:3, Polen 0:1, Kolumbien 0:2) bei Hansi Flick Spuren hinterlassen. Die Kritik am deutschen Teamchef nimmt zu. Er verwerfe die Matchpläne, mache ein Geheimnis aus der Aufstellung, halte an der Dreierkette fest - so hat er nur vier der letzten 16 Länderspiele gewonnen.