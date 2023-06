Renault-Tochter Alpine bringt sieben Neue bis 2030

Marktstart in China und den USA

Mit dem wachsenden Angebot will Alpine seine Marktstellung in Europa und Japan weiter festigen, darüber hinaus will die Marke nach China und in die USA expandieren. Bis 2030 rechnet Alpine beim Umsatz mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 40 Prozent pro Jahr auf dann 8 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 10 Prozent. Sofern der Start in China klappt, soll allein eine Milliarde Euro Umsatz auf diesen Schlüsselmarkt entfallen. (SPX)