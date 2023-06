Lei(n)wand

Wilde Verfolgungsjagd in der Staatsoper

Als Zugpferd gilt noch immer die „Sissi“-Trilogie. Getrickst wurde bei der Hochzeitsszene, die nicht wie 1854 in der Augustinerkirche stattfand, sondern aus Kostengründen in der Michaelerkirche. Romantische Szenen in Wien lieferte auch James Bond alias Timothy Dalten in „Der Hauch des Todes“ aus dem Jahr 1987 – Küsse im Riesenrad und Fiakerfahrt im Schönbrunner Schlosspark inklusive.