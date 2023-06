Wie 12.000 Jahre alte Ideen die Geschichte lenkten

Abseits von eintönigen Schaustücken hinter Glas kann Geschichte so lebendig und interessant sein. Vor allem, wenn es um Experimente geht und Experten dabei genau erläutern, welchem Rätsel unserer Vorfahren sie mit dem Nachstellen einer Situation oder eines Arbeitsvorganges auf die Spur kommen wollen - wie am Wochenende in Asparn/Zaya (NÖ, Bezirk Mistelbach).