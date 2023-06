Kinderwunschklinik hofft auf kleine Fußabdrücke

Pssst, hier schlafen unsere Embryonen! – In der neuen Kinderwunschklinik „Tiny Feet“ in St. Pölten dreht sich alles um den lang ersehnten Nachwuchs. Und in der Landeshauptstadt nähert man sich dieser „technischen Angelegenheit“ auch mit der nötigen Feinfühligkeit und Emotion. . Zu verdanken ist dies dem Ärzteteam rund um Primarius Rudolf Rathmanner. „Wir suchen den einfachsten und natürlichsten Therapieweg aus, der für das Patientenpaar passend ist“, so der Gründer von „Tiny Feet“. Der Reproduktionsmediziner kann auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich künstlicher Befruchtung (IVF) zurückblicken.