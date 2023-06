Damit der Wasserspaß ohne Zwischenfall bleibt

Die Kärntner Seen locken jährlich mehr als eine Million Badegäste und Sportler an. Dabei kommt es immer wieder im und auf dem Wasser zu gefährlichen Situationen, die auch tödlich enden können. Die „Krone“ sprach deshalb mit einem erfahrenen Seemann, der vor allem Stand-up-Paddler und Co. sensibilisieren möchte.