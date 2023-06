Prozesslawine gegen VW in den USA vor dem Ende?

Laut Bezirksrichter Charles Breyer in San Francisco konnten Salt Lake County in Utah und Hillsborough County in Florida nicht beweisen, dass Volkswagen gegen ihre Vorschriften gegen Manipulationen an den Emissionskontrollsystemen von Fahrzeugen verstoßen hat. Ein VW-Anwalt sagte, dass mit dem Urteil die Diesel-Rechtstreitigkeiten in den USA zum Ende kommen dürften.