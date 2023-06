David Alaba: „Da kassierst sofort einen Spruch“

Früher Auto-Lackierer

Halbinger war früher Auto-Lackierer, dann Cap-Designer - ein interessanter Werdegang. Er war auch zuständig für das Outfit, das Alaba bei seinem Besuch beim Formel-1-GP in Monaco trug. David betont: „Es macht Spaß, mit verschiedenen Sachen gelegentlich eine andere Seite von mir kennenzulernen.“ Real-Teamkollege Kroos nimmt ihn deswegen häufiger auf den Arm. Alaba lächelt: „Da sitzen 20 Jungs in der Kabine. Durch die sozialen Medien kriegt man ja mit, was der ein oder andere Spieler privat trägt. Wer dann ein bisschen was Ausgefallenes trägt, kassiert sofort einen Spruch.“ Ein Mode-Freak bei Real war Benzema. Alaba: „Er hat viel Wert darauf gelegt, wie er das Haus verlässt.“ Über Rüdiger sagt Alaba: „Er hält sich noch zurück, sich dementsprechend zu kleiden.“