Rapid-Präsident Wrabetz in BL-Aufsichtsrat gewählt

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz ist in den Aufsichtsrat der Fußball-Bundesliga gewählt worden. Das beschloss die Klubkonferenz der Liga am Mittwoch einstimmig. Der 63-Jährige tritt damit die Nachfolge von Roland Daxl an, der nach dem Abstieg der SV Ried seinen Rücktritt erklärt hatte. Wrabetz ist seit vergangenen November Präsident der Hütteldorfer.