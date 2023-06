So nutzen Russen Uralt-Panzer als Kamikaze-Waffen

Der erste Prototyp wurde 1945 fertiggestellt, Ende der Vierziger lief die Serienproduktion an: Der russische T-54 und das Nachfolgemodell T-55 waren in den Sechzigern und Siebzigern das Rückgrat der sowjetischen Panzerarmee. Nun hat Russland die Uralt-Panzer in den Krieg in der Ukraine geschickt. Dort werden die T-54 und T-55 allerdings nicht unbedingt bei Panzerschlachten eingesetzt.