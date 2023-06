Knalleffekt nach Waffenfund: An Bombe gebastelt?

In Wien wurde gerade ein möglicher Anschlag auf die Regenbogenparade im Vorhinein vereitelt - und auch in Kärnten gehen die Behörden davon aus, dass vier Tatverdächtige ein Verbrechen mit Sprengstoff vorbereitet haben. In ihrem Haus wurden große Mengen an TNT, Schwarzpulver, Zündern und Chemikalien gefunden!