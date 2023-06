Lenkerin bei „Frontalem“ lebensbedrohlich verletzt

Zwei Wracks hinterblieben nach einem schrecklichen Zusammenprall zweier Pkw am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aus bislang unbekannter Ursache frontal an einer Kreuzung der B 73/ L 664 im Gemeindegebiet von St. Georgen an der Stiefing.