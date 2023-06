One-Eleven: Baut Mercedes diesen Sportwagen?

Neuartiges E-Antriebskonzept

Der Antrieb des Vision Eleven One kombiniert ein neues Batteriekonzept mit flüssigkeitsgekühlten Rundzellen und neuer Zellchemie mit Axialflussmotoren. Zwei Motoren an der Hinterachse sind hier angedacht, die vom 2009 gegründeten und 2021 von Mercedes gekauften Startup Yasa kommen. Bislang produziert Yasa kompakte und performante Motoren für Hybridantriebe wie sie etwa Ferrari im SF90 verbaut. In Berlin will Mercedes mit seiner englischen Motorschmiede künftig Axialfluss-Aggregate in Großserie für sportliche Modelle produzieren.