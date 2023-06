Lewis Hamilton nach Panne der Schnellste

Verstappen nur Sechster

Titelverteidiger Max Verstappen musste sich im Training letztlich im Red Bull mit Rang sechs begnügen, auch weil es kurz vor Schluss stark zu regnen begann. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag führt Doppel-Weltmeister Verstappen die Gesamtwertung mit 53 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez an. Die Red-Bull-Fahrer haben alle sieben Rennen in diesem Jahr gewonnen, fünfmal triumphierte Verstappen, zweimal Perez.