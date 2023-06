LIVE ab 19.30 Uhr: 1. Training für Kanada-GP

Von den vergangenen 26 Rennen konnte Red Bull 23 gewinnen

In der laufenden Saison wäre es der achte Red-Bull-Streich nach exakt so vielen Rennen. Überhaupt: Von den vergangenen 26 Rennen konnte Red Bull 23 gewinnen, Max Verstappen führte seit dem 48. Umlauf in Miami jede Grand-Prix-Runde an. In Monaco triumphierte er mit 27 Sekunden Vorsprung, zuletzt in Spanien belief sich sein Guthaben auf 24 Sekunden.