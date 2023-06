Aufstiegsticket winkt bereits im Halbfinale

„Es wird ein sehr geiler Spieltag, weil die Matches auf jeder Position sehr offen sind“, gibt die Nummer zwei Benni Emesz einen Ausblick auf das Duell auf Augenhöhe. Und verspricht: „Ein unfassbares STC-Feuer wird brennen.“ Gleich zum Start in den Doppelbegegnungen. Angeführt vom Deutschen Jakob Schnaitter soll es zumindest mit einer 2:1-Führung in die Einzel gehen. Um am Ende Party zu machen, Aufstieg und Finaleinzug (Gegner aus Dornbirn gegen Eisenstadt) zu feiern.