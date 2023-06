Konferenz mit Frankreich und England ab 20.45 Uhr

Portugal als Austragungsort

Frankreich feierte einen beeindruckenden Start in die EM-Qualifikation: Die Niederlande wurde mit 4:0 nach Hause geschickt, danach gab es ein knappes 1:0 im schwierigen Auswärtsspiel in Irland. Nun kommt es zur Pflichtaufgabe gegen Gibraltar. Es ist das erste Mal, dass die zwei Länder sich gegenüberstehen. Für die Heimspiele in der EM-Qualifikation weicht Gibraltar in das Estadio Algarve im Süden Portugals aus, das mehr als 30.000 Zuschauern Platz bietet. In das Nationalstadion Gibraltars, das Victoria Stadium, passen gerade einmal 5.000 Fans.