So viel kassiert Georgina im Falle einer Trennung

Saftiges Taschengeld

Jorge Mendes, der ehemalige Berater Ronaldos soll den Deal, in dem auch eine Trennung Trennung der beiden thematisiert wird, ausgehandelt haben. Sollte die Beziehung in die Brüche gehen, würde die Madrider Villa im Stadtviertel La Finca demzufolge an Rodriguez gehen, heißt es. Zudem soll die 29-Jährige eine lebenslange Rente von stolzen 100.000 Euro pro Monat von dem portugiesischen Stürmer kassieren.