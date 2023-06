Folgt Rapid-Talent dem Lockruf von Top-Klub?

Tepecik lief in der abgelaufenen Saison in 15 Pflichtspielen für Rapid II in der 2. Liga auf und gilt als großes Talent. Auf sein Debüt in der Kampfmannschaft wartet der offensive Mittelfeldspieler jedoch noch. Er wurde in der Akademie von St. Pölten ausgebildet und wechselte 2020 zu Rapid. Ein halbes Jahr später debütierte er mit 16 Jahren in Österreichs zweithöchster Spielklasse.